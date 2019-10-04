無人受困還派員進火場？中市消防局：為找起火點

2019-10-04 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區違章鐵皮工廠大火奪走2名勇消生命，包括家屬及內政部長徐國勇都提出「為何火場無人受困仍派員進入」等質疑，消防局上午澄清，當時該棟鐵皮建物尚未起火，為了防止火勢蔓延才派遣兩名消防員進入尋找火點，並在中間走道佈署水線防護降溫，屬於消防戰術的執行判斷，並無不當，但對於人員設備與救災技術修正，消防局會完整檢討提出改進的作法。

台中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員張哲嘉、謝志雄昨不幸火場殉職，謝母上午痛斥：「鐵皮屋火警本來就不該進去」，內政部長徐國勇也質疑，目前的火場作業救災標準中，就是規定如果火場沒有人的話，基本上是不能派人進去的，消防署會督導台中市消防局針對這次救災做報告，為什麼沒有人的時候，還是要派人進去。

為此，消防局今天上午由第一大隊副大隊長楊世葆澄清指出，根據掌握的火災情況，當時右側建物內外無燃燒狀況，左側建物已全面燃燒，但兩側建物中間8米通道上方加蓋相連金屬雨遮屋頂，蓄積熱煙流無法排出，煙熱流逐漸沿頂蓋向右側建物上層流入。

為阻絕右側建築物被延燒，指揮官下令於中間走道佈署水線防護降溫，並指派西屯分隊觀測煙熱是否會造成延燒，此時前來支援的西屯特搜隊小隊長周正斌負責尚未燃燒的右棟鐵皮建築周界防護，才會受命派遣張、謝2名隊員持熱顯像儀進入尚未燃燒的建築物內。

兩人在2點45分進入火場時，一樓僅有些微淡煙並無火勢，甚至連室內照明燈都還正常運作，約10分鐘後煙流大量竄出隨即通知2人撤出，但他們完全沒有回應失聯，隨即啟動RIT快速救援小隊進行搜救。

楊世葆強調，火場狀況瞬息萬變，但仍有一定的作業流程，消防救災戰術包括人命搜救、周界防護（防止延燒）、通風排煙與滅火攻擊，當時現場人員除了積極撲滅左側建築火勢，也在中間通道撒水防護，因右棟建築尚未燃燒並非火場，才由特搜隊員進入尋找火點避免延燒，就戰術執行的判斷及作法並無不當。

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