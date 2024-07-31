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花蓮玉里最大「統冠超市」230坪燒光 損失逾千萬

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

2024/07/31 12:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮光復路的統冠超市今天清晨發生大火，消防局今天清晨4點58分獲報趕到現場，火勢已經全面燃燒！出動多達31輛車、61人前往搶救，火勢到上午10點37分終於撲滅，但230坪面積的超市已經都燒光光！超市朱姓副經理說，還好清晨因為不是上班時間，店內沒有人，目前損失至少超過千萬！

花蓮玉里鎮當地最大超市賣場今晨發生火警 ，由於報案時火勢已經全面燃燒，花蓮縣出動31輛車61個人、10多個分隊現場進行灌救，但因抵達時賣場鐵捲門關閉，火勢持續內部悶燒，消防局除了以電鋸鋸開鐵捲門，以水車進行射水，由於大賣場為鐵皮建築、面積超過200坪，還出動雲梯車從空中往賣場內部燒。玉里鎮長龔文俊也趕到現場關心火警狀況，現場濃煙不斷竄燒。

這家在花蓮各個鄉鎮都有分店的超市賣場，朱姓副經理一早從花蓮市趕下來玉里幫忙協助救火，他說，早上接到玉里的店長通知，趕到現場了解，因為裡面都是易燃物，也是很感謝消防弟兄幫忙，但裡面已經都全毀，估計損失超過千萬元。

附近民眾說，由於中元普渡快到了，前兩天才看到貨車運來大批供品、罐頭、餅乾、金紙等等，內部都是易燃物，他家就在隔壁，「家人趕快撤離開，還好沒波及到自己家中」！

花蓮縣消防局三大隊長蕭智元說，上午共出動玉里、富里、卓溪、萬榮等分隊60多人到場灌救，因為不是營業時間，店內沒有人員，無人受傷受困，到早上9點火勢控制，10點37分撲滅，至於起火原因仍待火場調查。

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

玉里統冠超市起火，230坪賣場付之一炬。（民眾提供）

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