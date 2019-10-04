連牙齒都燒光 2殉職勇消基因比對成功完成相驗程序

2019-10-04 17:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區違章工廠昨天起火，造成張哲嘉、謝志雄2名消防員殉職，因大體嚴重碳化，連牙齒都燒光，難以比對身分，中檢委託台中市警局鑑識中心採集遺體僅存的體液，多次比對終於釐清身分，並完成相驗程序，中檢指派檢察官廖育賢承辦此案，他今天實地勘查但仍有餘火未熄，因此指示法醫再度採集大體的檢體送交法務部法醫研究所化驗，進一步釐清死因。

至於起火原因，是人為縱火、人為不慎起火，或其他原因起火，該工廠的負責人陳俊孚是否觸犯公共危險罪等刑責？台中地檢署相閱主任檢察官林彥良說，整個工廠都已經焚燬，這部分是偵查重點，檢方與台中市消防局的火災調查科、中市警局的鑑識人員，會一起釐清真相。

他指出，兩具大體嚴重碳化，連牙齒都無法比對，因此，昨天緊急委託中市警局鑑識中心，採集大體體液比對基因，幸好兩人基因都有比對出來，今天上午完成相驗程序，家屬告訴相驗檢察官，希望能讓整個真相過程水落石出。

林彥良指出，包括廠房焚燒的過程，勤務派遣與指揮的細節都是下一步的調查重點，不過，他強調，此憾事最難過的是2名消防員的帶隊長官，檢方偵查時會全盤考量。

承辦此案的檢察官廖育賢，今天上午率消防局火調科、警察局鑑識人員到火場勘驗，釐清工廠起火原因與起火點，不過，因現場尚有餘火，且火場範圍頗大，部分廠房悶燒中，尚不能進入，勘查半小時後離去，可能得等火勢全部熄滅再安排勘查。

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