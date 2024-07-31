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差點「男上加男」！激戰泰女後好驚嚇 險挑到淫窟最正的「他」

警方當場查獲已完成性交易的泰籍移工與泰籍女子。（警方提供）

警方當場查獲已完成性交易的泰籍移工與泰籍女子。（警方提供）

2024/07/31 13:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日破獲一處藏身旅社的淫窟，當場查獲4名來台賣淫的泰籍女子，其中1人長髮飄逸身材高挑，經查驗護照驚見眼前這名艷麗的「她」，竟然是「他」，嚇得已與另名泰籍女激戰完事的移工說，還好不是選到「他」，否則這下就是「男上加男」的尷尬了。

台中市第一分局最近接獲檢舉，轄內旅社有外籍女子藏身從事性交易，經調閱監視器並比對民眾報案內容確認，立即組成專案小組現場埋伏查緝，果然於29日凌晨時分，當場查獲嫖客34歲泰籍移工，與28歲泰籍女子談妥以1500元價格完成性交易，另現場查獲其他3名同是泰籍的性工作者。

其中一位長髮飄逸身材高挑的性工作者KOO（38歲），雖然沒有喉結，但講話聲音低沉，跟柔美的外貌完全不相符，經查證護照驚見眼前這名艷麗的「她」竟然是「他」，員警一開始還懷疑他報假身分，拿著護照的照片與面前「女子」不斷比對，直到這時他才用英文說，已變性近20年，因長期服用賀爾蒙所以第二性徵不明顯。

而當泰籍移工男客知悉現場竟有男性性工作者時，也嚇得以生澀中文向警方表示，還好不是選到他，避免了「男上加男」的窘境。

經查，這4名泰籍性工作者持觀光簽證來台卻涉賣淫，明顯與來台目的不符，已違反入出國及移民法案，全案依違反社會秩序維護法裁罰，並移請移民署專勤隊收容，辦理遣送事宜，另警方將持續針對是否有媒介色情部分再向上溯源深入追查。

長髮飄逸身材高挑的變性性工作者。（警方提供）

長髮飄逸身材高挑的變性性工作者。（警方提供）

警方將這4名泰籍性工作者移請移民署專勤隊收容，辦理遣送事宜。（警方提供）

警方將這4名泰籍性工作者移請移民署專勤隊收容，辦理遣送事宜。（警方提供）

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