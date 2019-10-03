南方澳斷橋釀6死12傷 蘇貞昌道歉：嚴加追究責任

2019-10-03 18:56

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋1日突然斷裂，釀成6死12傷的悲劇，行政院院長蘇貞昌今出席「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」前，對這起不幸事件表示遺憾，向家屬致哀與致歉，強調一定會給予補助，並且「嚴加追究責任」！

蘇貞昌特別對離鄉背井為台灣經濟打拚的移工表達感謝與致敬，也對這些無名英雄因斷橋而傷亡感到遺憾，他特別向家屬致哀並致歉，強調已經指示相關單位，要盡最大幫忙給予相關補助，並要求現場盡快善後，以利恢復正常運作。

蘇貞昌指出，國軍與相關單位已在斷橋處打通臨時通道，讓之前進港避颱風而受困的500多艘漁船得以出航，至於漁船停泊旁邊的商用碼頭因此受損，相關損失政府也會給予合理補償，

蘇貞昌說，全國各類橋梁共有2萬8000餘座，已通報各地方政府與權責單位進行全面體檢，並對有安全疑慮的危橋加強檢修，若判定應拆除、重建、補強，均應把完工期程提前，而各機關也應就此事痛定思痛，對於各種公共建設提高危機意識，更加警惕。

被問到跨港大橋長達21年未檢測，是否有人為疏失？蘇貞昌回應，橋梁檢修有一定的程序與該負責的單位，之前為搶救受困者，接下來就要善後並且查明原因，待調查結果出來後，對於應負責者將「嚴加追究」，有沒有確實保養也是追究的範疇，究責是應該的！

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