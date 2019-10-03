南方澳斷橋》林佳龍：每名罹難者賠償500萬 510船主1.2億

2019-10-03 17:31

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，造成6死12傷，交通部長林佳龍今天下午受訪表示，這3天的搜救過程同時，也啟動後續善後與重建工作，傷亡者賠償事宜，每名罹難者500萬元賠償金，並與受影響的漁民達成共識，將賠償510艘船主這4天共1億2000萬元的損失，斷橋初步評估可以在11月中旬完成拆除，讓航道安全的進出。

斷橋估11月中旬完成拆除

林佳龍表示，除了賠償船主1億2000萬元的損失，也與受損船隻船主協商，將協助打造新船助他們重新站起來，漁港善後工作會以最快時間完成，包括油污、垃圾清理等，斷橋初步評估可以在11月中旬完成拆除，讓航道安全的進出，至於重建部分，也責成公路總局規劃設計、編列預算建造，目標3年內完成，搭配周邊漁港環境營造，打造未來的觀光漁港。

交通部政務次長黃玉霖補充，崩塌的橋拱在傾斜5度後，已呈現相對穩定的狀態，沒有再測量到有進一步傾斜的情況，橋拱有500公噸、橋面1000公噸，這幾天工程團隊也進駐評估拆橋作業，會以切割的方式，切成幾塊、整體工序，有初步的計畫，會遵照部長指示，於11月15日以前完成拆除與清理的作業。

林佳龍說，漁民都是拜媽祖，他下午有到進安宮還願，副總幹事就是被斷橋壓中3艘船隻的江姓船主，江姓船主的伯伯、叔叔也都是廟裡的理事，祈求媽祖保佑，讓整個災後重建順利，南方澳漁港未來更蓬勃發展。

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