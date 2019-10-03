南方澳斷橋》何時第二波懲處？ 林佳龍：過去涉及的人都會調查

2019-10-03 14:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南方澳斷橋釀6死，台灣港務公司21年來從未做過獨立橋檢，明顯有重大缺失，董事長吳宗榮今向交通部長林佳龍請辭獲准。至於後續第二波懲處何時出爐？林佳龍表示，過去涉及的人都會一併調查後釐清責任，若有該負的責任也會加以追究。至於行政懲處是否要求多久內出爐？林佳龍說，現在還在救災及善後階段，港務公司也在全力投入，因此這只是方向，後續會配合調查報告課予責任。

交通部長林佳龍表示，3年前宜蘭縣政府的橋檢報告已經告知台灣港務公司是維管單位，但港務公司不夠積極主動啟動新的檢測計畫，僅參考宜蘭縣政府的來辦理，漏掉關鍵的檢測項目，這當然是顯有疏失，這就由現任董事長吳宗榮承擔責任。

林佳龍表示，現階段最重要是希望全面檢討之後做改善，另外16座港務公司所管的橋樑會在3個月內完成檢測並提出補強及改善計畫。

針對今上午也傳出基隆港務分公司總經理也在懲處名單，林佳龍回應「後續階段再來辦理」，至於吳宗榮卸任之後是否由政次黃玉霖代理？林佳龍表示，這個部分會再做決定。

媒體詢問黃國昌提到南方澳大橋檢測是健行科大自己包、自己查，林佳龍表示「尊重委員的質詢」，但他也說，不管宜蘭縣政府委外的檢測報告是如何，這座是特殊橋樑，港務公司本來就應該用更嚴格的標準，宜蘭縣政府雖然漏掉針對有些項目的檢測，但不代表港務公司可以此參考辦理。

林佳龍進一步補充，所謂2年定期檢測是一般規定，特殊橋樑在港區有海風、鹽分、載重負擔大，應該更嚴格，而不是更寬鬆。對於一開始回答2年之後經許可可變成4年，「這是錯誤的理解」他強調2年就應定期檢查，這會要求未來按此嚴格規定辦理。

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