鹹濕對話無法證明真有啪啪 法官「帶著遺憾」判無罪

2019-10-03 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕潘姓男子被控與已婚的易姓女子偷情，2人在對話中有大量露骨、鹹濕對話，如：「想插爆你下面」、「不能一直很大力，我真的會死掉」等；新北地院法官認為，對話內容無法證明2人真有性交，無法排除是潘男的性幻想，亦缺乏其他證據，只能帶著遺憾、對被害人難以交代的重擔及真相永難釐清的無力感，作出無罪判決。

本案起因於去年5月間，易女丈夫發現33歲的潘男竟傳訊給37歲的妻子說：「看過妳那麼淫蕩，那麼想要的樣子」，2人為此發生爭執，隔月，他又發現2人有大量露骨、鹹濕的對話，氣憤提告。

檢方認為，這些對話是對過去性行為的描述，將2人依刑法妨害家庭罪起訴；但易女否認，潘男也說：「對話紀錄只是我性幻想的內容，及用以自慰的方式，沒有真的性交」。

法官認為，潘男雖有傳「如果一整天都不出門，一直做愛。你會反感嗎」、「有過幾次你真的被我X到快死掉？」等假設性提問，不過，易女回答是「你這幾天真的太亢奮，是吃錯藥嗎」、「可以接受啊，你確定你現在很正常嗎」、「太多次，沒算過」，可見2人對話圍繞在假設性的性愛話題。

另外，潘男還有傳：「你上次才被X到腿軟在床上一直抖」，易女並未回應，不能排除是潘男性幻想話題之一；至於易女雖有向丈夫承諾：「不會有下次了」，但所為何事，語意不明，不能判斷就是她承認有發生通姦行為。

法官認為，2人對話內容雖讓人匪夷所思，難以相信2人毫無瓜葛，但在證據法則上，仍不足以確信有成立通姦、相姦犯行，基於無罪推定原則，在證據不足之下，只能帶著遺憾、帶著對被害人難以交代的重擔及真相永難釐清的無力感，作出無罪判決。但不代表法院肯認2人行為，至於2人侵犯配偶權部分，易夫還可另循民事途徑主張其權益。

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