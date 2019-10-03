苗栗通霄女屍案偵破 女友人疑因百萬債務下毒手

2019-10-03 13:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕以拱天宮聞名的苗栗縣通霄鎮白沙屯漁村，昨天下午有漁民發現一具女屍，當時有本報獨家採訪地方人士。指出曾見到一對男女在現場附近丟棄器具，形跡可疑，並迅速驅車離開，且在陳屍地點的附近水溝，也有人見到疑似鐵槌等鈍器物件，據了解警方目前已找到鐵鎚，並找來當時停留在現場附近的車輛車主41歲李姓妻子前往說明，李女也初步坦承犯案，目前警方正帶李女前往尋找其他證據。

初步了解，李女與51歲的唐姓死者都居住在南投縣竹山鎮，兩人間有債務糾紛，李女疑似欠唐女100多萬債務，因不堪唐女屢次催討，導致精神壓力過大，還曾到身心科就診，可能因此埋下殺機。

警方昨晚前往李女位於竹山鎮住處將人帶回說明案情時，李女原本供稱與死者是女網友，她只是載著女網友前往拱天宮參拜，但之後女死者就不知所蹤，對女死者真實身分也表示不清楚，並否認與案情有關。

之後李女心防被攻破，總算坦承案情。初步推測李女以前往拱天宮參拜為由，將死者唐女騙往通霄鎮白沙屯地區，之後兩人發生爭吵，李女手持鐵鎚打死者臉部，兩人於追逐間唐女在岸邊倒地不起。

由於死者是昨天凌晨5點多被李女敲擊臉部後倒在岸邊，對於唐女是當時就被打死或是因為重傷躺在岸邊後失溫死亡，仍待解剖後才能確定。

警方於昨天案發後調閱監視器，鎖定李女駕駛車輛，發現李女於昨天晚間一路從通霄交流道行駛福爾摩沙高速公路後回到竹山，當時為晚間7點多，但李女於2小時後才返家，警方懷疑李女在這段期間滅證，目前帶李女前往竹山找尋證物。

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