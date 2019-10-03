「撤退！撤退！」無回應 2名消防隊員火場殉職

2019-10-03 10:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區驚傳工廠暗夜大火，2名進入火場操作熱顯像儀探測溫度的消防員案發後失聯，清晨8時許在火場發現被塌陷重物壓住的2具大體，打火兄弟個個表情凝重，哀慟不已。

2名隸屬西屯特搜分隊的隊員謝志雄、張哲嘉，當時進入火場另側尚未被大火波及的建物進行溫度探測，現場人員發現火勢蔓延，多次以無線電呼喊「撤退！撤退！」但卻無回應，現場指揮官清點人數後發現少了2人，立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未果。

後因火場煙層下降快速一度暫停入內搜索，直到天色轉亮，清晨8點左右在現場陸續找到2具焦黑遺體，打火兄弟含悲將兩人大體以擔架運出送往台中殯儀館，場面令人悲慟。

據了解，現年32歲張哲嘉未婚，其胞兄也在台中任職消防員，哲嘉臉書上po了不少自己消防受訓的照片，個性活潑開朗的他，有不少和家人或友人出遊及品嚐美食的照片，也有他與謝員的合照，顯見兩人私交甚篤，如今同時在火場罹難，令人鼻酸。

而上月27日才剛過完生日的謝志雄，現年33歲，與在台中警界服務的妻子目前育有一名2歲大兒子，臉書除常有與兒子開心合照外，也有平日受訓及登山照片，妻子日前再傳懷孕雙胞胎喜訊，他在臉書上寫道「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了。」還說「未來的日子充滿挑戰」、「兩位妹妹要平安長大呀」，實在令人不勝唏噓。

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