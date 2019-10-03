中市2消防員罹難 警察孕妻、消防員哥哥接惡耗

2019-10-03 08:56

首次上稿 07:45

更新時間 08:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區一間從事烘焙原料、南北雜貨、清潔用品及免洗餐具的物流中心工廠凌晨發生大火，消防局持續增派人車趕往搶救時，發現西屯分隊兩名操作熱顯像儀的隊員張哲嘉、謝志雄失聯，立即成立RIT快速救援小組全力搜索。上午8點多，消防人員在火場找到2名消防人員氣瓶及遺體。

這家工廠主要為製造免洗餐具，廠房結構1樓為鐵皮搭建工廠，消防人員到場時建物已竄出火煙，雖無相關工廠人員受困，因廠內存放大量紙類原料，造成火勢猛烈全面燃燒，消防局立即加派支援，凌晨3時22分現場回報有兩名操作熱顯像儀的救災人員進入火場搜尋火點失去聯繫。

現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未果，後因火場煙層下降快速，遂一度暫停再次入內搜索，目前廠房因高溫，鐵皮屋頂已呈塌陷狀態，打火兄弟個個表情凝重；而罹難兩名救災人員分別是謝志雄、33歲、99年特班、台北市人、已婚、育有一男2歲、妻子懷有雙胞胎；另名隊員張哲嘉、32歲、警專25期、台南市人、未婚。

據了解，張哲嘉的哥哥也是消防人員，目前已經到現場了解狀況。至於謝志雄的妻子則是警員，消防隊已派員趕往謝家慰問。

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