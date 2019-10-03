南方澳斷橋》黃國昌：檢測得標、監審、審查都同一團隊

2019-10-03 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭南方澳跨港大橋前天（1日）斷裂崩塌墜海，立委黃國昌指出，宜蘭縣政府每2年都會有橋梁檢測標案，過去3次竟都是由健行科大陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，而且還「自己得標、自己監審、自己審查」。

黃國昌在臉書發文指出，宜蘭縣政府每2年都會有橋梁檢測標案。過去3次都是由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，前兩次是以健行科技大學的名義，107年卻突然改用「萬喬豐工程技術顧問有限公司」（由陳明正擔任負責人）的名義取得標案。黃國昌也指出，「更奇怪的是，在陳明正以萬喬豐工程技術顧問有限公司取得標案後，竟然又回頭與自己的『健行科大非破壞檢測研究中心』簽約，雙方代表人都是陳明正，根本是『自己簽給自己』。」

黃國昌說，針對橋梁檢測進行的「監審服務」標案，則是由健行科大「非破壞檢測研究中心」技術顧問陳浩賢擔任董事長的「綠產業發展教育基金會」得標，而最後的檢測成果審查，委員竟然也是健行科大「非破壞檢測研究中心主任陳明正」聘請的技術顧問（延允中）。這些發現讓黃國昌質疑，105年的檢測標案品質低劣，最後是如何驗收通過的？為何107年又讓陳明正團隊繼續取得限制性招標？這些檢測標案是否有由具專業橋檢資格者進行？最終的「監審」、「審查」都是由陳明正聘請的顧問來進行，會不會太離譜？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法