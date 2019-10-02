南方澳斷橋》徹夜趕做臨時航道 徐國勇：明早試航

2019-10-02 21:21

〔記者蔡亞樺／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事件，造成數百艘漁船停靠在蘇澳港口無法進出，內政部長徐國勇晚間受訪表示，目前國軍分4組人力漏夜趕工，趕在明日開闢臨時航道，通航的航道至少水深達4公尺，讓大漁船進出能夠安全，因此明早將會進行大漁船試航。

徐國勇說，臨時航道明天打通沒問題，國軍弟兄在水下辛苦的作業，4班不停輪班，明天完成通航，但具體時間就是越早越好，也許明天一早就能看到試航，讓幾百艘船能趕快出港作業，畢竟涉及漁民的生計。

徐國勇提到，由於橋斷之後部分鋼索掉入海裡，必須用吊車把這些大型物體吊離，橋梁拱背之處也不能動擔心萬一產生其他危險，因此橋梁切割正在如火如荼進行中。

媒體關心通航進度，徐國勇說，會趕在明天通航，通航的航道最少4公尺水深、且必須是低潮的水深，在漲潮會有5公尺，會用儀器去測量，讓大漁船出去比較安全，而臨時航道寬度至少有10公尺、兩側綁上浮標，讓漁民知道航道路線。

徐國勇接受媒體聯訪後，走向在場的海軍搜救人員表達感謝，海軍黃姓司令也向徐國勇說明試航狀況，他指出，航道寬度可能增加到15公尺寬、要寬一點，用70噸漁船做測試，加滿油水的滿載狀態去測試，若測試進出安全，別的船也就都會安全。

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