南方澳斷橋》尚有1人失聯 3層樓高的船擠壓剩1層 待打撈上岸檢查

2019-10-02 22:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天上中斷裂，壓毀停在橋下等加油的3艘漁船，造成6名外籍漁工受困船艙失聯，軍警消如火如荼進行搜救，至今尚有1人失聯，交通部政務次長黃玉霖晚間說明搜救進度，他指出目前代表A船、新臺勝266號正在13號碼頭進行拆解工作，由於該船破壞程度較高，3層樓高的船被擠壓剩下1層樓，因此潛水員進去查看困難，要等船打撈上岸再做進一步檢查。

南方澳搜救指揮中心今晚進行第四次工作會議，黃玉霖說明會議結論與共識。黃玉霖說，大家最關心的臨時航道進度，將會徹夜施工進行設施布點，調查小組專家也針對這部分已進行相關規劃，後續橋梁興建也有共識，採統包方式設計施工、一起發包，縮短缺少這座橋梁的交通黑暗期。

黃玉霖說，由於搜救大致完成，臨時航道區域就比較沒有受到這麼多限制，因此國軍水下作業大隊正在徹夜趕工施造，水下作業的安全性要求高，目前分成4組輪流在水下進行橋體的切除，一切會在安全的前提下進行

黃玉霖提到，目前代號A船正在13號碼頭進行拆解工作，而在拆解前有再派3位潛水員仔細巡查，還是沒找到失聯外籍漁工，由於這艘船破壞程度比較高，3層樓高的船被壓到剩下1層樓，由於水底下搜查相當困難，有跟船東、船長協商如何拆除，船長親自畫了一張拆解圖給團隊。

黃玉霖強調，由於3層樓高的船被壓到剩1層，空間非常緊密，水下作業人員無法進入查察，要等船打撈上岸才能做進一步的檢查。

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