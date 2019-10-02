宜縣幫南方澳大橋檢測2次 105年才發現是港務公司管轄

2019-10-02 22:22

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕南方澳跨港大橋斷橋索命，台灣港務公司昨坦言，自87年跨港大橋完工後由基隆港務局管理，到101年基隆港務公司接手，總共21年都從未針對該橋進行橋檢，等於違反交通部至少每4年橋檢一次的規定。

交通部97年底針對公路總局及高公局7000座橋梁訂定公路橋樑檢測及補強規範，規定每兩年進行一次橋檢，特殊如斜張橋、脊背橋、車行吊橋等，其檢測可參照設計廠商提供的維護手冊規定辦理。其他如地方縣市政府、航港局以外單位管轄的橋樑若未自訂檢測規範，應要依照公路橋樑檢測及補強規範辦理。

據了解，宜蘭縣政府與港務公司多年來都誤以為該橋是由縣府所轄管，直到105年健行科大進行橋檢時發現管轄單位為港務公司，並告知縣府，縣府這才發文通知港務公司權責。港務公司才會編列500萬預算打算在109年進行橋檢。

港務公司坦言，自101年接手管理南方澳跨港大橋後，港務公司從未針對該橋進行獨立檢測，直到105年收到宜蘭縣行文，才知道縣政府有做檢測，因此就依該檢測結果作後續管理。不過據交通部調查發現，自跨港大橋87年完工後，當時負責管理的基隆港務局（港務公司前身），以及後來接手的基隆港務公司都曾未做過橋檢。但宜蘭縣政府在103年、105年都有委託健行科大進行檢測。

更扯的是，港務公司連105年以前由誰負責檢測橋梁、多久檢測一次都不知情。

港務公司也表示，105年的檢測經費不是港務公司出的，但是否有公路總局補助，還要再查。

為何其他16座橋樑港務公司都有做檢測及維管，卻獨漏南方澳跨港大橋？發言人王派峰並未交代清楚，僅表示南方澳跨港大橋是非常特殊的案例，過去是由省政府撥錢給宜蘭縣政府蓋橋，之後由基隆港務局負責管理，港務公司改制後認為該橋不在港區管制區內，使用者也都是宜蘭縣民，應該由宜蘭縣政府管轄，但宜蘭縣政府認為財政無法負擔後續維護管理，因此仍由港務公司管理，自101年到108年共投入1300萬維護保養。港務公司是直到105年收到公文才知道宜蘭縣政府有做橋檢。

王派峰表示，這座橋的維護管理港務公司責無旁貸，但是檢測跟維護管理是兩碼子事；港務公司已規劃1年內完成17座橋樑的檢測作業。不過林佳龍已指示，港務公司倘無檢視及維修橋梁能力，可請公正第三方如技師公會協助，努力縮短到在3個月內完成。

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