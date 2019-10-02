南方澳斷橋》水下作業大隊四組日夜輪班 拚搶通臨時航道

2019-10-02 17:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋昨日上午斷裂，除造成多人死傷，斷橋也堵住漁港聯外航道，對此，海軍水下作業大隊今日趕赴斷橋處，執行水下切割作業。為使航道迅速暢通，水下作業大隊共派出23人，分成四組日夜趕工，期盼能儘速開闢臨時航道，讓漁船得以作業。

國防部長嚴德發今日也在事故現場，並搭乘M3浮門橋車向搜救官兵打氣，國防部也表示，為讓漁船儘早能夠進出，希望便道搶通作業能在克服下水問題後，在24小時內儘速完工，因此，國軍官兵必須和時間賽跑。

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