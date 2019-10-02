嘉市警接連偵破持槍恐嚇及搶奪案 警友基金會贈加菜金

2019-10-02 21:52

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕明年總統、立委大選在即，嘉義市警方日前接連偵破持槍恐嚇及搶奪案，並查獲非法持有改造槍械案，身兼嘉市警察之友會警察專案基金委員會主委的嘉市議員孫貫志等人，今天到市警局頒發團體加菜金3萬元給刑警大隊偵一隊、一分局長榮派出所及二分局長竹派出所等有功員警，慰勉員警維護治安辛勞。

今天下午，孫貫志偕同身兼嘉市警察之友會警察專案基金委員會永久委員的嘉義陽明醫院院長謝景祥到市警局慰勉破案有功人員，分別頒發團體加菜金給刑警大隊偵一隊等3個單位各1萬元。

嘉年華KTV包廂上月26日凌晨1時許發生糾紛，一群不明身分人士進入包廂內嗆聲「誰剛剛瞪我」，隨後拿出槍枝威脅包廂內3名男子跪下，以槍枝輪流抵著3人頭部，用槍托打其中兩人頭部致傷；案發後，長竹派出所長詹文偉帶領同仁展開追緝，其中一名涉案人吳姓男子於本月1日到案，主動交付涉案空氣槍1支、彈匣１個，吳男訊後函送嘉義地檢署，全案持續偵辦中。

本月1日凌晨5時許，一名85歲老翁騎電動車前往中正公園運動途中，遭騎機車的張姓嫌犯尾隨，張嫌趁老翁在中山路與國華街口停等紅綠燈時上前搭話，趁機搶走電動車前方菜籃的包包，內有現金6千元；案發後，長榮派出所副所長李文博等人全力偵辦，於案發後8小時的當天下午1時50分在水上鄉將張嫌查獲到案。

此外，嘉市警局刑警大隊偵一隊小隊長黃耀賢等人於本月1日查獲吳姓嫌犯非法持有改造手槍1支及子彈8顆。

嘉市警局長張樹德表示，警方已將十月慶典及明年大選治安維護工作列為重點工作，將動員最大警力能量、規劃安全維護勤務，全力執行掃黑、肅槍、緝毒、打詐、查賄等工作，確保市民生命財產安全。

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