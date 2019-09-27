離奇！ 婦人騎車摔傷 竟是為了閃過馬路的「輕艇」

2019-09-27 21:39

〔記者王捷／台南報導〕台南發生一件離奇案件，一輛機車差點就撞上龍舟賽練用的輕艇，當警方接獲報案時，還以為輕艇衝上岸，到場後才發是兩個龍舟隊的國中生一前一後扛著練習用輕艇過斑馬線，薛婦誤認可以騎車穿過兩人中間，直到快接近時，才發現兩人扛了一艘輕艇，嚇得急煞摔車，所幸沒有大礙，警方今天呼籲，在通過路口時，應先禮讓斑馬線上的行人，不要與行人爭道。

該國中的龍舟隊在台南相當有名，今年端午節也獲得全市比賽佳績，龍舟隊的成員會在放學後練習到5點，兩個隊員練習後拿著練習用的輕艇過路口，正好遇到薛婦買菜回家，這個路口的交通號誌一個閃紅一個閃黃，薛婦遠就看到兩名學生一前一後走在斑馬線上，急著想通過路口，因此想從兩人間穿越過去。

不過當薛婦靠近時，才發現兩名學生中間似乎有著一個長條狀的東西，他急忙煞車卻因為重心不穩跌倒，原來這個「條狀物」，是有一艘長約3公尺的細長輕艇。薛婦手腳擦傷，倒在地上哀號，路過的民眾則幫忙報案。

警方接到通知，還以為薛婦為了閃水裡輕艇跌倒，或是輕艇衝上岸，但到了案發地才發現兩名眼神無辜的龍舟隊員扛著輕艇，才釐清薛婦是真的為了閃輕艇而摔車，請救護車到場將薛婦送醫已無大礙，警方呼籲，在通過路口時，如果斑馬線上有行人，應該先禮讓行人，不要與行人爭道。

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