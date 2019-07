2019-07-11 12:57

〔即時新聞/綜合報導〕差點被「仙人掌插死」!美國亞利桑那州皮馬郡一名駕駛,開車行經圖森(Tucson)時突然失控橫衝直撞,結果衝向一株巨型仙人掌將其攔腰撞斷,碩大的仙人掌就從擋風玻璃插了進去。

據《福斯新聞》報導,皮馬郡副警長傑里尼歐(Daniel Jelineo)表示,警方到達現場後發現駕駛沒受什麼傷,但他的精神狀況不適合駕駛,因此在現場將他逮捕。

從影片上可以看到,仙人掌科的「巨人柱」被撞斷後直接插破擋風玻璃,還有一部分留在引擎蓋上方沒有撞進去。仙人掌園藝商AZ Cactus Experts透露,駕駛真的非常幸運,因為如此碩大的巨人柱插進擋風玻璃,可以輕易地讓駕駛喪命。

A saguaro cactus goes through a car windshield. Details to day on .@KVOA #News4Tucson #tucson #Tucson #TucsonArizona pic.twitter.com/9QDP2bM94j