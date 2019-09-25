妙齡女遭拐至中國虐死 警直搗道場逮邪教「聖母」救出19人

2019-09-25 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕又見恐怖邪教！由林姓女子創辦的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，自稱活佛或聖母打著淨化心靈口號吸收信眾脫離家庭集中管理修行，彼此間互相監視檢舉，只要動了「想回家」念頭就被打到遍體鱗傷，從2歲幼兒到80歲老人家都不放過，警方上月底到該邪教位在偏僻山區道場攻堅，救出信眾並逮捕林女及成員，一舉瓦解這個宗教暴力集團。

今年初，一名年約20歲的妙齡女子向家人說要到中國廣西南寧修行，結果一去不回經查驚見她客死異鄉，家人不捨女兒冤死向台中地檢署檢舉，表示女兒為了參加一個神秘的宗教團體不惜脫離家庭，當時就是跟著該團體到對岸，沒想到竟被凌虐致死。

檢察官林依成獲報指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊、台中及南投警方組成專案小組調查，發現該暴力宗教犯罪團體由61歲的林姓女子為首，他創辦合法登記的「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又稱：中華日行一善學會），分在南投、台中及對岸設立道場，該名女子當時就是跟著林女到中國開彊闢土拓點，沒想到竟因此慘死異鄉。

專案小組查出，林女自稱活佛、聖母或阿母，自2009年起招募信眾，打著淨化心靈口號吸收信眾脫離家庭集中管理修行，估計有百名信眾，以家人互相介紹方式進入該組織，一旦加入就很難脫離，甚至被拘禁控制行動，以集體意志控制信徒不能有個人想法。

而信眾彼此間互相監視檢舉，只要走路走不好，飯不好好吃，甚至動了「想回家」念頭就以暴力手段毆打凌虐欲脫離成員，起碼有超過5個以上的家庭遭受生命身體及自由危害，警方8月下旬掌握事證，前往設在南投國姓偏僻山區的道場查緝，但隱密的道場不僅鐵門深鎖，圍牆上甚至有鐵片蛇籠，特勤人員攀爬越牆之後，還徒步數十公尺才抵達2層樓道場破門進入。

警方救出19人名信眾並逮捕林女及其成員共5人，查扣棍棒、教條、硬碟、電腦、制服、帳冊與現金等證物，儘管教條中有「不能假借聖師特權」、「未舉手報備」、「對仙佛無禮」、「怪罪仙佛」、「無視仙佛自己想問題」甚至「白飯不准續碗」等離譜規定，但被營救出的19名信眾，仍堅信林姓女子是在幫他們驅魔。

刑事局中打第五隊隊長賴英門指出，根據現場查扣證物，發現該集團自訂各種教條，信眾稍有違反就被認為體內有惡魔，信眾互相舉證並以毆打方式驅魔，一名完全不懂事的2歲幼童被打到恍神，還有一名80歲的老人家也打到遍體鱗傷；「沒有宗教會這樣對待信徒」，賴英門說，全案依組織犯罪條例、傷害致死、傷害罪送辦，林女已經羈押禁見，但呼籲曾加入該組織的受害民眾出面指證。

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