2歲到80歲都打！台灣邪教進軍中國 打死不聽話女信徒

2019-09-25 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮中打，查獲位於南投縣國姓鄉的「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又名中華日行一善學會）的暴力宗教犯罪集團（俗稱邪教），這是登記有案的宗教組織，卻在中國廣西為惡，毆打想要脫離此邪教的信徒，把26歲方姓中國女子活活打死，連2歲兒童與80歲老叟都暴力毆打凌虐，檢警逮捕被稱為「聖師」的首惡林欣月等8人到案，法院裁定林欣月羈押，其餘7人交保，警方並呼籲被害人出面指證。

檢警調查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」是登記有案的宗教社團法人（近期更名為中華日行一善學會），目前是由稱為「聖師」的林欣月（61歲，女）領導，組織內部設有「長老」、「副長老」、「道長」、「堂主」、「道師」、「三才」等幹部，對外宣揚教義吸收信眾加入後，固定向信眾以「道務基金」、「開荒基金」、「助班費」、「道中心建設基金」、「報恩金」、「敬師金」等名目收取費用，並進軍中國。

檢警調查，從2013年起，林欣月為了控制信眾服從她的領導權威，開始有諸多暴力行為，對不服從指令或想脫離的人，動輒以「借竅驅魔」為藉口，由「聖師」林欣月指揮幹部毆打信眾、妨害信眾之自由，完全偏離該會設立時宣稱的「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心」等宗旨，其中，中國方姓女信徒於今年（2019年）3月間，在中國廣西省南寧市道場內，被此邪教幹部公然毆打致死，另有1名2歲兒童與80歲老人，也慘遭此邪教幹部暴力相向。

檢方表示，被害人雖於中國報案，卻偵查卻無具體下文，今年3月間，台中地檢署舉辦犯罪保護的志工教育訓練，會後餐聚時，一位認識方女父母的犯罪保護志工，以「熱心民眾」身分，向台中地檢署檢察長陳宏達反映此事，這位「熱心民眾」還強調，家屬申冤無門，不知如何處理，事涉人命關天，盼望檢察長秉持「聞聲救苦」的檢方天職，指派台中地檢署重大刑案專組檢察官林依成，指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心組成專案小組偵辦，調查約半年，今年9月拘提林欣月等人，並搜索位於魚池鄉山區的道場。

檢警調查，除了中國信徒，也查到台灣有多名被害人，部分被害人已經協請社會局協助安置，不過，檢方聲請拘提8人中的5人，法院僅裁定林欣月（聖師）1人羈押，全案依組織犯罪防制條例。

中檢強調，宗教自由是法治國家保障的基本人權，但不能姑息以宗教信仰為幌子，用暴力控制信徒，並從中獲取金錢供養等不法利益，台中地檢署並呼籲，正派宗教團體主持人，絕不會濫用權威、要求無條件服從，對信眾施加暴力凌辱，希望被害人勇於出面指證，協助提供證據。

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