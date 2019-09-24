獨家》冰凍三尺！高市警突增聘3志工副大隊長 把她惹毛了

2019-09-24 19:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局志工大隊昨晚舉行授證儀式，大隊長巫育靜當眾怒斥警局未尊重她職權，片面增聘3名副大隊長，自行擴編公關組等名目，在儀式中公開要求局長李永癸給個交代，並反問難道「韓國瑜會派陳其邁當副市長」？市警局回應，遴聘副大隊長是局長職權，因志工人數眾多，並因應2020大選，警察勤務繁重，決定增聘3位副大隊長為志工們服務。

襄助高雄市警局服務事務有民防、義刑、義交、義警、志工等5個民間團體，各團體內難免有不同聲音、甚至派系，志工大隊長推舉過程也常傳競爭失和；大隊長巫育靜連任成功，原任的3位副大隊長自然留任，不料，李永癸再勾選陳姓、林姓、郭姓中隊長增聘為副大隊長，未經巫育靜指派或建議，引發內訌；巫育靜怒氣難消，終於在昨晚授證大會上爆發，質疑行政科不中立、不尊重。

巫育靜當眾怒道，她自92年開始擔任志工，至今長達16年，大家都無怨無悔付出，不需編制公關組、訓導組，也不需增加3位副大隊長，又為何要讓行政科指派？反問市警局「韓國瑜會派陳其邁當副市長」？意指怎可能接受副手是競爭對手，這樣又如何能對得住和她一起努力1、20年的志工姊妹。

不過，市警局仍執意完成6位副大隊長的授證；市警局行政科長張國讚表示無奈，因正副大隊長遴聘屬市警局的職權，志工人數眾多確需增加副大隊長協助，志工大隊相關執行計畫中明訂，志工大隊設置大隊長和副大隊數名，同時設置總幹事，僅總幹事是由大隊長遴聘、考核，各縣市志工大隊長、副大隊長的遴聘和責任，仍是落在警察局長的身上。

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