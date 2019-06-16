獨家》高雄7議員遭恐嚇 警方：卡香港司法互助恐無下文

2019-06-16 18:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港特首林鄭月娥以港女命案，無法引渡陳姓兇嫌到台灣受審為藉口，粉飾暗藏「送中」的「逃犯條例」所帶來的百萬港民怒吼民怨及流血鎮壓事實，我法務部回撃港府「妄扯、推諉、卸責」後，高雄警方也抱怨7名市議員收到香港「先姦後殺」、「殺你全家」恐嚇信，欲透過港台司法互助，卻無下文，憂恐嚇信案辦不下去。

高市日前有7位市議員接到恐嚇信，筆跡相似，全寄自香港，被恐嚇的議員多為民進黨籍，另時力議員黃捷都收到「殺你全家」及「過不了六四」，甚至「先姦後殺」字眼的恐嚇信，遭恐嚇原因竟是質詢市長韓國瑜「問政太兇了」，7名遭恐嚇的議員，僅康裕成、高閔琳2人未報案。

包括黃捷、林智鴻、邱俊憲、李柏毅、何權峰等5名議員已報案，據了解，黃、林的恐嚇信上共採獲9枚指紋，排除議員服務處工作人員指紋後，其餘指紋比對中，但多殘缺難以比對，另其他議員的恐嚇信上也採集多枚可疑指紋，刑事局兩岸科也介入調查，欲透過司法互助盼港府協助調查，追蹤寄信源頭和寄信人。

另2件網路恐嚇高雄市長韓國瑜案，署名「陳東坡」、「呆湾狼」的2件網路恐嚇案，留言都在4月30日同一天，市府先後2天交由警方處理，雄檢指揮偵辦發函查詢，谷歌（Google）回覆IP位址全在境外「香港」，後續偵辦也因司法互助而卡住，後因韓放棄追訴才結束調查。

法務部重砲轟擊港府「妄扯、推諉、卸責」，強調國際刑事司法互助應在平等、尊嚴、互惠及保障人權之基礎上，高市警方表示感同身受，不應把有違反人權之虞的「逃犯條例」硬和我方牽連，另一方面又始終不啓動司法互助，合作共同打擊犯罪。

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