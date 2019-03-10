好大官威！高市議長許崑源嗆局長：你們警察自愛一點

2019-03-10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子高雄市警察局長李永癸在市議會備詢一段影片在網路上流傳，引發網友熱議，當他答詢時向議員說明完工作任務要點後，竟被一旁高高在上的議長許崑源當眾「洗臉」稱「我這好話壞話跟你們都說一遍喔」。

國民黨籍高雄市議會議長許崑源在議會對李永癸表示：「千萬要記得，警察不是跟著一個特定政黨的人士而已，警察是全高雄市民的，不是特定跟著一個市長或跟著一個政黨的，現在韓（國瑜）市長在做市長了，我也希望你們（全體警員）能夠比較自愛。」

許崑源提到，「在說什麼大家都知道啦，對不對」，接著許對著李身邊的分局長下命令，「分局長，你嘛卡差不多欸，請離開啦，來啦，請離開」，許繼續說「我這好話壞話跟你們都說一遍喔，過去的警察是怎麼樣大家都心知肚明，我再『盯』一遍，警察不是跟著1個市長的，警察不是跟著1個政黨的，警察保持中立做你們應該做的工作就好」。

網友們認為議長出此言有失風範，紛紛留言指出「你兒子怎樣你怎樣大家也都心知肚明啦！黑道議長～」、「低能選民，選了一堆國民黨議員」、「不管是樣貌，聲調，談吐果然是看了就讓人想吐」、「好兇哦，警察不是哪個政黨的沒錯。徹底查下去 尤其酒店」、「可憐，警察的人格都被你毀了，高雄鄭太吉現身了嗎」。

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