第1名結業法官李昭然墜樓離世 法官協會說話了

士林地院法官李昭然不幸辭世。（資料照）

2024/04/12 18:52

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官班52期第1名結業的士林地院法官李昭然，11日深夜墜樓身亡，法官協會12日發表聲明，除表達慰問之意，另要求司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，根本解決問題。

法官協會表示，遽聞李法官墜樓離世之事，理事長、各理、監事皆深感悲慟，理事長也請同仁向李法官家屬表達慰問、哀悼之意。法官們每日面對繁重公務，無不兢兢業業，期能妥速完成，同時也必須接地氣，深怕判決結果一有不合民眾的期待，即需忍受來自四面八方的攻訐壓力。但法官也是人，也需要穩定的支持力量，呼籲法官群體們保重自己，並認同士院儘速啟動同仁們的心理支持方案。

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法官協會指出，近年來，號稱訴訟制度的司法變革，同時都在加深法官們早已無法負荷的工作量，此從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數的減少等等現況，即可窺見。

法官協會呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來五年司法高層不得以案件數多寡，做為考核法官是否優良的標準。

法官協會強調，司法院在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重之問題，以做法官們辦案最強大的後盾。

李昭然為士院國民法官專庭法官，擔任台版柬埔寨案的受命法官，和任職北院法官的妻子一同住在法官宿舍，外傳事故發生前，曾傳簡訊給妻子，表達對妻子的感情和不捨，墜樓真正原因，正由警方調查中；士院庭長發言人、也是李昭然的直屬上司及台版柬埔寨案的合議庭審判長蔡守訓也表示，對李的墜樓表達震驚和不捨。

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