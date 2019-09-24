密醫雷射除斑反致臉部出血現紅點 受害人只獲賠1萬多元

2019-09-24 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕杜女先前到台北車站附近的光澤晶漾診所接受臉部雷射手術，卻由不具醫師資格的張姓密醫為她雷射，導致臉部出血並出現紅點，張事後被依違反醫師法判刑9月定讞；民事部分，原審判診所所屬光漾生技公司應賠償杜女10萬餘元，案經上訴，台北地院改判賠1萬餘元確定。

杜女主張，2014年4月16日、5月6日到診所接受雷射手術，診所卻安排沒有醫師資格的張姓行政經理為她動手術，加上過程中操作機器不當，害她臉部出血並出現紅點，因此向診所、生技公司提告索賠11萬餘元。

被告委任律師辯稱，杜女雖提出受傷照片，卻無法證明是何時拍攝，且衛福布雷射說明範本也提到，雷射手術部位出現開放性傷口、微量流血及輕微紅腫皆為正常反應，否認具賠償責任。

台北地院簡易庭認為，依據雙方契約可知，杜女向光漾生技公司購買雷射療程，診所只是公司對外營業的看診機構，而張姓經理違反醫師法看診，已遭判刑確定，因此，光漾生技故意隱匿密醫身分，使杜女身體健康陷於醫療風險中，已違反醫療契約。

此外，杜女接受雷射手術後，遭其他醫師診斷為「接觸性皮膚炎」，光漾生技雖辯稱杜女有容易過敏體質所導致，但假使公司主張為真，卻仍安排密醫為杜女雷射，更顯公司造成杜女損害，判應賠償10萬餘元。

光漾生技不服，提起上訴；台北地院認為，杜女請求權因罹於時效而消滅，改判公司應賠償1萬餘元確定。

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