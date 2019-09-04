印度退休醫志願到偏鄉服務 竟遭250名村民圍毆致死

2019-09-04 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕令人悲痛！印度一名73歲的老醫生杜塔（Deben Dutta），在退休後仍想靠著自己的專業服務弱勢，因此自願到偏鄉為當地居民提供服務。沒想到，在一起醫療意外中，被當地居民認為他「疏忽職守」，更慘遭250名村民活活打死。

綜合媒體報導，在印度偏鄉阿薩姆邦（Assam）服務的杜塔，上月31日午休時間時外出用餐時，一名當地的女茶工被送到他服務的醫院；由於醫生不在，該院護理師就在基本的診斷後，替女工注射生理食鹽水，沒想到女工卻不治死亡，原因不明。

女工死亡的消息傳出後，引起她同事們的憤怒。女工的同事都認為，是因杜塔「怠忽職守」，才會讓這起意外發生。於是茶工聯合其他村民包圍了杜塔的醫院，在他回來後將他團團包圍，瘋狂毆打，甚至用玻璃碎片對他處以私刑。當醫生遍體鱗傷昏厥，眾人不但不將他送醫，還將他監禁在一間小房間中。

警方獲報後，立刻趕往現場將杜塔救出，並逮捕了21名涉案人。但杜塔在幾小時後就因傷重不治身亡。茶園的主人知道此事後，表示將扣留這些員工的工資，得到此案解決為止。

此案爆發後，引起印度醫療人員的憤怒與恐懼。印度醫學協會（The India Medicial Association）等當地相關醫療機構紛紛表達譴責，更發起了24小時的罷工，希望政府正視醫療暴力議題；此外，印度醫學協會也聲稱將撤銷當地的緊急醫療服務，以抗議暴力村民的行為。

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