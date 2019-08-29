國中畢業當密醫賺2000萬 子承父業月入超過70K

2019-08-29 09:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣68歲嚴姓老翁，沒有牙醫師執照，也沒有齒模師執照，卻替人從事治齒、裝假牙等醫療行為，40多年獲利約2000萬元，他兒子見父親收入不錯，也子承父業，8個月賺約60萬元。不過，因診間簡陋、凌亂，被病人家屬檢舉，父子倆被苗栗地檢署依違反醫師法起訴。

嚴姓老翁僅有國中學歷，沒有牙醫師執照及齒模師證照，但憑著年輕時跟齒模師學假牙製作技術，18歲就回家鄉頭份「執業」，當起牙醫師替人拔牙、製作假牙，甚至治療齒疾。

因嚴姓老翁收費較一般牙醫低廉，長期以來，吸引不少長輩上門，但有民眾陪家中老人家前往時，發現嚴姓老翁的診間凌亂、簡陋，也不見相關醫事執照，向苗栗縣衛生局及警方檢舉。

衛生局人員及警方於今年2月間前往稽查，辦案人員持搜索票進入後，發現嚴姓老翁及兒子，正替2名病患進行下排活動假牙的咬模、印模、試模及安裝。

衛生局人員發現，嚴姓老翁診間十分簡陋且燈光昏黃，止痛、消炎、麻醉等藥品及器具擺放凌亂，牙醫器械也僅用消毒藥水浸泡後再用紫外燈照射，沒有合格的高壓滅菌設備。

警方也當場查扣有上百人的診療及收費紀錄，經統計，嚴姓老翁於40多年的「執業」期間，不法獲利共約2000萬元。而嚴姓老翁的兒子，見父親收入不錯， 同樣沒有牙醫師執照及齒模師證照，也仍子承父業，於去6月起，跟著父親一起做，直到被查獲時，也有約60萬元的不法獲利。

衛生局表示，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒設備，對B肝、C肝等多種病毒無法徹底殺菌，容易在醫療過程中經由血液、傷口導致感染，治療過程也可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾一定要找合格醫師且有健保的診所治療牙疾，以免危害健康。

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