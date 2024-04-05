新豐竹北區域垃圾掩埋場燒逾12小時 風助火勢持續灌救

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨晚的大火迄今已經燒過12小時，縣府消防局和環保局合作，持續在現場開挖、射水降溫，跟風力對抗。（竹縣府消防局提供）

2024/04/05 10:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨天（4日）晚上原因不明起火，已經火燒超過12小時，現場救災人員昨天深夜一度歷經天降大雨，原以為有助救火，沒想到雨勢不到半小時就嘎然而止，瞬間大風接著來到，反而助長火勢，火燒範圍瞬間倍增24倍，今天早上仍有400平方公尺看得到明火。

縣府消防局長陳中振說，他們已經投入15部消防車、59名消防員以及14名義消，會同縣府環保局調派5部怪手和20噸水車到場灌救，目前雖已經控制住火勢，但是仍有約400平方公尺可見明火，在從昨夜開始颳起大風助燃下，只要風勢稍大就會助長悶燒的垃圾，只能維持以持續射水、降低垃圾下方殘餘高溫方式壓制，避免擴大燃燒。

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陳中振說，昨晚快7點一獲報現場起火，初期他們調派第1大隊、新豐、山崎、豐田、工業、湖口以及竹北分隊的車組到場搶救。

入夜之前，又持續增派第3大隊、新埔、芎林、關西，以及隸屬第2大隊戰力的竹東、北埔、峨眉、寶山、橫山、五峰以及尖石各分隊人員到場輪替，以調節救災人員的體力。

現場指揮官、第1大隊大隊長沈宥霖說，昨晚10點40分左右一度天降大雨，救災人員儘管成了落湯雞，但也期待因此獲得天助，但不料雨勢下得短暫，且隨之颳起大風。

他們在掩埋場部署5條水線、2具射水砲塔，出水過程搭配挖土機挖開悶燒的垃圾。

但因風勢一度增強，以致掩埋場一度燃燒面積從原來的500平方公尺擴大到約1萬2000平方公尺，瞬間倍增24倍。目前已逐步控制燃燒範圍，並從3面進行滅火作業。

分區指揮官分隊長范俊睿則說，目前明火範圍約還有400平方公尺，風勢加大就會讓悶燒的垃圾冒出明火，所以現階段作戰策略就是持續對垃圾下方射水降溫，避免復燃。

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨晚的大火迄今已經燒過12小時，縣府消防局和環保局合作，持續在現場開挖、射水降溫，跟風力對抗。（竹縣府消防局提供）

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨晚的大火迄今已經燒過12小時，縣府消防局和環保局合作，持續在現場開挖、射水降溫，跟風力對抗。（竹縣府消防局提供）

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場火燒超過12小時，早上仍有400平方公尺可見明火。（竹縣府消防局提供）

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場火燒超過12小時，現場救火人員歷經天降大雨，現在又跟強風對抗。（竹縣府消防局提供）

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