女子牙齒斷裂遭拔、植牙8顆並感染 診所判賠41萬確定

2019-09-23 20:57

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女子因右上正中門齒斷裂到牙醫診所治療，不滿柯姓牙醫將她上下排共8顆牙齒進行拔牙或植牙後，造成部份牙齒疼痛不已，經改赴台大醫院診治，被告知第9顆牙齒已受到感染，疑似使用鑽骨機或其他機械不當，造成殘留金屬物於顎骨間感染所致，而有必要拔除，怒告診所求償，一審判陳女敗訴，但高等法院今改判診所須賠償41萬元確定。

陳女主張，2009年間，因右上正中門齒（稱11號牙齒）斷裂，同年5月4日前往柯姓牙醫的牙醫診所治療，1年半時間以來，柯姓牙醫陸續替她的11號牙齒、左上正中門齒（稱21號牙齒）、左上側門齒（稱22號牙齒）、左上第一小臼齒（稱24號牙齒）、左上第二小臼齒（稱25號牙齒）、左上第一大臼齒（稱26號牙齒）、右下第一大臼齒（稱46號牙齒）及右下第二大臼齒（稱47號牙齒）等8顆牙齒，進行拔除或植牙。

陳女指出，柯姓牙醫拔牙及植牙手術前，未盡說明告知義務，而且治療及手術過程，亦不符合醫療常規，導致她的11、21、22、24號牙齒原本沒必要拔除卻遭拔除，另外11、22、24、25、26號牙齒植牙失敗或歪斜，及46、47號牙齒植牙未完成。

2011年10月13日，她因為24號牙齒進行「即拔即植」醫療行為後，左上牙區疼痛不已，改往台大醫院求診，經醫師告知她的左上犬齒（稱23號牙齒）受到感染，建議拔除重建，這應該是柯姓牙醫就24號牙齒進行即拔即植醫療行為時，使用鑽骨機或其他器械不當，造成該牙殘留金屬異物於左上牙區顎骨間感染所致，已有明顯醫療過失行為，對柯姓牙醫和診所求償287萬元。

柯姓牙醫和診所反駁，陳女指控牙齒遭害一事，提起業務過失傷害罪告訴，已獲台北地檢署不起訴處分，可見並無醫療過失行為。此外，陳女接受2年治療、共53個診次，均經術前充分溝通，且經被上訴人詳盡說明，再安排進行治療，已盡告知說明義務。

另外，此案經過行政院衛生福利部醫事審議委員會共4次醫療鑑定結果，均認定柯姓牙醫就11、21、24、46、47號牙齒處置，均符合醫療常規；而23號牙齒感染疼痛，與柯姓牙醫的醫療行為無關。至於22、25、26號牙齒部分，柯姓牙醫均依照醫學文獻紀載的醫療常規處置，即使植體不能發揮預期中治療效果，也不能歸責於牙醫，何況牙醫已將該部分費用退還給陳女，也替她製作臨時假牙替代，不影響日常咀嚼功能，未造成任何損害。

台北地院判陳女敗訴。陳女不服，上訴高等法院。

高院認為，柯姓牙醫替陳女的11號、21號、24號牙齒拔牙符合醫療常規，此外，陳女主張46、47號牙齒牙冠贗復部份，牙醫並未評估對咬牙狀況，選擇植體長度，先矯正咬牙狀況及治療牙周病，即進行植牙手術，違反醫療常規，並非事實。不過，22號牙齒齒槽骨缺損補骨後，立即植牙導致傷口感染化膿，及25號牙齒進行植牙手術，導致牙齒植體歪斜、過高，角度不平行，均違反醫療常規，經扣除已返還陳女部份醫療費用，今改判診所應賠償陳女41萬確定。

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