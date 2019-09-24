「10/1」交通開罰假訊息又來了... 南投警：正面看待

2019-09-24 08:31

〔記者謝介裕／南投報導〕開車、騎機車違規抽菸、玩手機，10月1日起又有新的交通法規及罰則實施？南投縣警察局最近頻接獲民眾相關諮詢電話，也才發現原來標題「10月1號開始」的網傳交通假訊息，又再度「捲土重來」，不過，警方也十分有耐心向民眾說明，並要民眾以正面態度看待，不管資訊真假，只要遵守交通法規，便不怕被開單﹗

該則瘋傳的訊息內容為「10月1號開始，1、汽機車不管是在行進間或是停紅綠燈時，只要拿出手機-有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰單，一次1000元，要打手機請停靠路邊再打。 2、汽機車只要抽菸（只要有點燃）就開罰600元，要是菸蒂一落地罰4500元，以上10月1號開始實施」。

南投縣警察局交通隊組長李安景說，近年來，每到9月間，該則訊息便會在LINE群組瘋傳，讓社會大眾誤以為是新的交通裁罰標準，事實上，開車、騎乘機車違規看或玩手機開罰，早在2013年1月1日就已實施，包括撥接、通話、發送、接收或閱覽電子郵件、簡訊、電子文書、顯示影音、圖片等行為，都不被允許，違者，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人可罰3000元罰鍰、機車騎士則是1000元罰鍰，顯然網傳「一次罰1000元」的訊息，有以偏概全之嫌。

至於汽機車只要抽菸就開罰600元一事，也是道路交通管理處罰條例修正後，於2015年7月1日起開始上路，不過，網傳「菸蒂一落地罰4500元」，並不正確，因隨手丟棄菸蒂的行為，屬於違反環保範疇，若事證確鑿，將罪加一等，除上述600元以外，環保單位還可依據廢棄物清理法規定，開罰1200元至6000元罰鍰，不容民眾等閒視之。

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