開瑪莎拉蒂酒駕！ 正面撞上大榮貨運車不治

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市38歲李姓男子，今天凌晨4點多，酒後駕駛瑪莎拉蒂跑車，行經桃園市蘆竹區南崁路二段往桃園時，疑未注意一輛嘉里大榮貨運車從公司駛出，直接高速衝撞貨運車，車頭卡進車底，李男當場無呼吸心跳，送醫後不治。
據監視器畫面可見，貨運車緩緩從公司駛出，準備左轉南崁路二段往大園方向，不料，突然一輛車輛出現在畫面裡，沒有煞車就直接衝撞貨車。
警消獲報到場，李男受困車中，救出後已無呼吸心跳，到院後酒測值0.995mg/l，搶救後不治。
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〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市38歲李姓男子，今天凌晨4點多，酒後駕駛瑪莎拉蒂跑車，行經桃園市蘆竹區南崁路二段往桃園時，疑未注意一輛嘉里大榮貨運車從公司駛出，直接高速衝撞貨運車，車頭卡進車底，李男當場無呼吸心跳，送醫後不治。
據監視器畫面可見，貨運車緩緩從公司駛出，準備左轉南崁路二段往大園方向，不料，突然一輛車輛出現在畫面裡，沒有煞車就直接衝撞貨車。
警消獲報到場，李男受困車中，救出後已無呼吸心跳，到院後酒測值0.995mg/l，搶救後不治。