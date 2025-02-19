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    派出所長鼓勵女警擁抱搭肩涉性騷 永和分局：申誡2次調非主管職

    新北市永和分局。（資料照）

    新北市永和分局。（資料照）

    2025/02/19 10:43

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和分局得和派出所蘇姓前所長，日前因認為某些同仁工作不盡理想，於是分別搭肩拍背、擁抱鼓勵打氣，但此舉引起其中一名女警不滿提起申訴並提告，分局內部展開調查調閱駐地監視影像後，認為雖然蘇所長是一番好意，但有肢體接觸確實不妥，考量雙方已達成和解，仍記申誡二次，並轉調非主管職務，由副所長暫代所長職務。

    據了解，永和分局得和派出所蘇姓前所長，去年9月及12月時，認為部分男警及一名女警工作表現不理想或績效需要加強，便個別在派出所內以搭肩、擁抱方式鼓勵說「好好加油！」，而該名女警認為所長此舉已令自己受到侵犯，便提出性騷擾申訴及刑事告訴。

    永和分局今表示，經調閱駐地監視器影像及調查後，去年12月17日函報新北市警察局性騷擾申訴防治調查委員會審議，並於去年12月18日以性騷擾防治法移請新北地檢署偵辦。

    永和分局指出，後續雙方達成和解，但仍審酌蘇姓所長確有行為失當，行政責任擬議申誡二次，並調整為內勤非主管職務，避免受騷擾情形再度發生，同時提供諮商等必要服務，而原所長職務暫由副所長暫代。

    永和分局說，將持續強化內部管理及性平教育，遇案調查並依規定究辦，妥適持續關注當事人身心健康，以營造更好的職場友善環境。

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