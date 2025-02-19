別被騙了！ Google 地圖上的「黑洞」其實是...

這是一張空中俯瞰照片，呈現出一個近乎三角形的島嶼，島嶼幾乎完全呈現黑色。這張2021年的Google地圖影像，呈現的是沃斯托克島（Vostok Island）。影像在網路上廣泛流傳，並伴隨著各種未經深思的謠言。（圖片來源：Google 地圖）

2025/02/19 10:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕2021年，Google地圖上一張特殊的衛星影像，在網路上引發熱議。影像中，太平洋中部出現一個形狀奇特的、漆黑的三角形結構，被許多網友戲稱為「黑洞」。這究竟是什麼？《生活科學》（Live Science）網站18日回顧了這起事件，揭開了「黑洞」的真面目。

這張最初在 Reddit 平台上分享的截圖，儘管標題已註明是「島嶼」，但仍引來大量猜測性評論，甚至被部分小報媒體網站報導。有人認為這是地球下方的深坑，也有人猜測是被刻意模糊處理的絕密軍事基地。

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然而，根據英國廣播公司（BBC）當時的報導，這個黑色區塊很快就被證實是沃斯托克島（Vostok Island），為南太平洋吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）的33個島嶼之一。沃斯托克島是一個珊瑚環礁，面積僅0.25平方公里，位於澳洲以東約6000公里處。

Google地圖影像中呈現的幾乎全黑的顏色，其實是島上茂密的皮索尼亞樹（Pisonia trees）造成的。這些樹木幾乎完全覆蓋了島嶼內部。這些樹木的葉子呈深綠色，但由於密度極高，從低地球軌道上看起來，顏色就顯得非常深，幾近於黑色。

學術新聞網站《JSTOR Daily》指出，皮索尼亞樹以緊密生長而聞名，它們通常會遮蔽大量陽光，導致其他樹木或植物難以在其間生根。

根據1971年的一項調查，茂密的樹葉也吸引了各種海鳥，包括鰹鳥（boobies）、燕鷗（noddies）和軍艦鳥（frigatebirds）等。這些鳥類身上會沾滿黏性的種莢，進而幫助將種子傳播到其他島嶼。《JSTOR Daily》曾報導，在世界其他地方，有些鳥類會因為被皮索尼亞樹的種莢過度沾黏，導致無法脫身而死亡，因此樹下有時會出現成堆的鳥骨。

根據1966年《太平洋島嶼月刊》（Pacific Islands Monthly）的一篇文章，在 1820年被俄羅斯探險家發現之前，沃斯托克島沒有任何人類居住的跡象，此後也沒有長期居民。這可能是因為島上沒有可靠的淡水來源。

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