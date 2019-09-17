連母親最後一面也不見 不孝子被判剝奪繼承權

2019-09-17 19:48

〔記者王定傳／新北報導〕彭姓婦人罹患肝癌住院，其子余男不聞不問，不到醫院見母親最後一面，連喪禮也未現身，彭婦女兒氣憤提訴剝奪余男繼承權，彭婦妹妹亦指證，姊姊最後一口氣時，仍等不到兒子，終身遺憾、感到淒涼；新北地院法官判定，余男所為已使其母感到精神上莫大痛苦，屬於「重大虐待」，判決繼承權不存在。

據了解，彭婦共育有1子1女，但從2006年開始，其子余男就不曾返家，也未以電話、通訊軟體聯繫；前年彭婦經診斷罹患肝癌，隔年12月7日至23日間住院，余男仍不現身，彭婦女兒曾透過各種關係尋找，並告知母親將不久人世，不料，余男知悉後竟沒有任何表示，彭婦輾轉獲知傷心不已。

彭婦女兒指出，母親過世後，余男仍不參加喪禮、告別式等後事，其行為已屬對母親有「重大虐待或侮辱」情形，加上母親生前親口表示要剝奪繼承權，余男已無權繼承母親郵局存款。

法院經合法傳喚，余男仍不出庭，審理時，余男阿姨、彭婦妹妹出庭指證，余男確實已消失10多餘年、毫無音訊，沒有盡到養母親之責；她還說：「余男10幾年都不去看姊姊，讓姊姊覺得很淒涼，也沒有兒子幫他送終」、「姊姊最後一口氣時，仍等不到兒子，造成終身遺憾」、「姊姊說要把遺產給女兒」等。

法官審理認為，余男10幾年來竟長期未曾探視母親，連母親過世都不現身，衡諸我國重視孝道的固有倫理，足以使彭婦感到精神上莫大痛苦，判定屬於「重大虐待」情事。

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