男與前妻再婚大享齊人福 新歡冤挨正宮告

2019-09-15 18:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區有1名陳姓男子與妻子離婚後持續同居，同居期間，陳男又與新歡女子小吟（化名）交往、大享齊人之福，後來前妻懷孕，兩人奉子之命於2018年1月間復合再婚。2018年情人節（2月14日晚間），陳男與小吟約到摩鐵「嘿咻」、還用手機拍下性愛影片。這影片後來被陳妻發現、怒告小吟妨害家庭、附帶求償百萬元慰撫金。

一審判小吟2月徒刑，小吟不服、上訴主張，她根本不知道陳姓男友與前妻復合再結婚，男友與其復婚的妻子都未明確告訴她「兩人復婚」之事，台南高分院以罪證不足為由撤銷原判決、改判小吟無罪，且小吟也不必付100萬元精神慰撫金給陳妻，民、刑事二審訴訟都告確定，不得再上訴。

判決指出，陳男與前妻於2009年5月奉子成婚，2015年5月初離婚，兩人仍住在一起、並於去年1月中旬再因前妻懷孕、復合再婚，同年3月陳妻產下1名女兒。

小吟則在2016年9月與離婚的陳男認識交往，當時陳男出示過身分證說保證沒有配偶。陳男在2018年2月14日以過情人節為由邀小吟上汽車旅館「嘿咻！」，陳還用手機拍下兩人性愛影片，一直到同年3月，陳男才要求她不能再去他家，也不能隨便打電話給他。

小吟直覺事有蹊蹺、一再追問陳男下，陳男才告訴她已與前妻復合再婚，她知道這事後馬上跟陳男分手，沒想到事後會被控告涉妨害家庭。

小吟在開庭時強調，與陳男在摩鐵拍攝性愛影片時，根本不知道陳男已與前妻復合再婚，且陳男再婚後也沒有告訴她，她完全被蒙在鼓裡，直到挨告時才知道。

一審法院以妨害家庭罪判小吟2月徒刑，可易科罰金。小吟不服、提起上訴，台南高分院調查相關人、物證，認為小吟並不知情陳男與其前妻復合再婚，罪證不足，撤銷一審原判決、改判小吟無罪確定；小吟遭陳妻附帶求償慰撫金100萬元，也被二審駁回確定。

二審合議庭強調，陳妻離婚後與陳男仍住在一起，期間雖有傳訊息給小吟，但都未明確告知「陳男與前妻」復合再婚一事；陳男也證稱忘記有沒有跟小吟講他要與妻子再婚一事，因此撤銷一審原判，改判新歡無罪確定。

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