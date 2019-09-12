頭獎摃龜別傷心！威力彩貳獎1注獨得6900萬 幸運兒是你嗎？

2019-09-12 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月12日）開獎的第108000073期威力彩，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，獨得獎金6901萬6406元；第108000219期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新竹縣竹北市新國里華興街190號1樓的「珍正鑫商行」開出；第108000219期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000073期威力彩中獎號碼為「02、13、20、28、29、34，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得6901萬6406元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共250注中獎，每注可得4000元；陸獎共1614注中獎，每注可得800元；柒獎共3594注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬91注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3056注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6074注中獎，每注可得100元。

第108000073期38樂合彩中獎號碼為「02、13、20、28、29、34」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共52注中獎，每注可得5750元；二合共1185注中獎，每注可得750元。

第108000219期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、10、12、15、16、17、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共170注中獎，每注可得500元；肆獎共2157注中獎，每注可得100元。

第108000219期今彩539中獎號碼為「12、23、27、30、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共6242注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4668注中獎，每注可得50元。

第108000219期39樂合彩中獎號碼為「12、23、27、30、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共283注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9281注中獎，每注可得1125元。

第108000219期3星彩中獎號碼為「208」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000219期4星彩中獎號碼為「5284」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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