天道盟主「鐵霸」50歲生日宴黑幫全到齊 網紅連千毅也到場祝壽

2019-09-12 07:07

〔社會新聞中心／台北報導〕國內三大黑幫之一的「天道盟」盟主「鐵霸」曾盈富，昨晚在台北市忠孝東路五段「彩蝶宴」宴客，席開50桌，歡渡他50歲生日，除天道盟13個分會全都派員與會，國內各大幫派大老也幾乎到齊，氣氛熱烈，台北市警方派員全程蒐證。

鐵霸今年3月正式接任第5代盟主，當時先在北市餐廳宴請幫內重要人士，5月初在新北市新莊宴會廳席開百桌，對外宣示盟主地位，鐵霸接任盟主後，將天道盟圖騰加上太陽光芒樣式，象徵新時代的來臨。

昨晚壽宴中，包括松聯幫大哥「牛奶」、四海幫副幫主張惟強、本省掛老大「細漢他K」、下厝庄幫主「曉帝」許文旭等知名大哥都前往祝賀；天道盟正義會長游忠鋼、太陽會大哥黃昌泰及台北分會長蕭貞文、高雄分會連千毅等嫡系人馬更是坐足全場，展現團結氣勢。

尤其身兼網路精品拍賣一哥直播主，最近又傳遭人在粉專留言「擊殺」的連千毅，更是全場焦點，「鐵霸」對他也很熱絡，不時交頭接耳，顯示兩人的好交情。

曾是太陽會「一代虎」及捍衛隊長的「鐵霸」作風剽悍，多次涉犯重大暴力犯罪入獄，今年在精神領袖吳桐潭的力挺下，接任第5任天道盟盟主；鐵霸上任後重視格調，要求兄弟參加聚會時，都要穿西裝打領帶，展現黑幫企業化趨勢。

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