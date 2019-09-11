賊星敗給福星！好人好事警缺席表揚 因為半路又抓到賊了

2019-09-11 20:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕咦～這不是我受理民眾失竊的機車號牌嗎？彰化縣警分局今天舉行表揚好人好事員警，員林派出所員警黃駿勝、賴志騰及劉俊毅獲獎，他們一早準備到場受獎，卻在途中發現一名機車騎士的機車車牌號碼「特別眼熟」，一比對果然是受理報案的失竊車輛，立刻下車盤查，嫌犯見狀棄車逃逸，最後賊星敗給福星，遭緝補歸案，3位員警也因此缺席頒獎現場，但英勇行為獲得更多民眾肯定。

員林派出所員警黃駿勝、賴志騰及劉俊毅偵破數起竊盜及機車竊盜等案件，表現傑出，獲通知於今日的彰化縣警察局主管會報中，接受局長好人好事表揚，3人一早同乘警務車前往，行經大村鄉中山路與中興街口時，開車的黃駿勝發現，一名留著落腮鬍的男子騎的機車，車牌號碼格外眼熟，3人討論想起，是昨天一名女失主來報竊的車輛，立即下車攔查，不過男子立即棄車逃逸，員警一陣追逐後，在一處停車場逮到偷車的蔡男，再破獲一起機車竊案。

「當時沒有想太多！」黃駿勝說，前一天還處理失竊車輛案件到很晚，去領獎時，就看到熟悉的車牌在眼前，確是男子騎乘，嫌犯特徵鮮明，又犯了多起偷竊案件，認為機不可失，立即下車攔查，雖然因此錯過表揚，但不覺得可惜，捉賊要緊，未來還有機會。

彰化縣警局局長方仰寧說，3名員警雖缺席了表揚，但反應機警、當機立斷逮捕機車竊盜犯，也守護民眾財產安全，他將會親自到分局頒發破案茶與獎金，鼓勵同仁機警破案。

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