殉職警女友提3建議 蔡總統重申：努力讓悲劇不再發生

2019-09-10 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止員警薛定岳日前為了逮捕毒蟲王耀德，卻不幸殉職，其女友今（10日）凌晨在臉書以千字文陳情向總統蔡英文提出3點建議，希望蔡總統幫忙完成以慰薛在天之靈。對此，蔡總統晚間在臉書重申，她已交代內政部長徐國勇進行檢討，警政署也已更改相關規定，法規部分也已修改加重罰則，強調「讓悲劇不再發生，我們一起努力」。

「年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，我和許多國人一樣，都感到不捨與痛心。」蔡總統晚間在臉書重申，她有看到薛定岳女友侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。「我很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情」。

蔡總統說，事發當時，她立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

蔡總統指出，關於侯小姐建議的績效評比問題，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。她希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

蔡總統也說，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡英文強調，政府會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。她也要再次嚴肅呼籲所有國人務必守法，喝酒不開車、不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事，也疾呼：「讓悲劇不再發生，我們一起努力」。

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