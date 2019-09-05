黑數多／毒駕犯罪起訴 比酒駕低百倍

2019-09-05

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣監獄收容最多的是毒品犯，佔了近5成，其次為公共危險犯，佔約2成，特別的是，公共危險犯中酒駕為絕大多數，毒駕僅1%，比例極低；此外，毒駕的危害性不比酒駕低，但起訴的比例竟低了100倍，就因為毒駕的立法不但不是零容忍，也未比照酒駕設定「閾值」，根本是採高度的容忍態度。

難從外表觀測有無吸毒

此外，毒駕的犯罪黑數也多。一名檢察官表示，毒駕與酒駕不同，很難從外表觀測有無吸毒，除了拉Ｋ會有塑膠異味，施用其餘毒品不易露餡，員警不便強行要求驗尿，且就算驗尿結果顯示陽性，也只能證明吸毒駕駛，僅依「道路交通管理處罰條例」行政裁罰，除非平衡測試能證明不能安全駕車，才能搬出刑法處罰。

幻聽幻覺不影響行車安全？

過去高等法院、台中高分院、高雄高分院曾有案例以「精神狀態有缺損」、「操控車輛能力降低」等「抽象危險犯」的概念，判毒駕有罪。但現今司法界見解多採「具體危險犯」，也就是抓到毒駕後，確認他未通過平衡檢測才論罪，也因為平衡檢測只能檢測基本生理狀態，無法驗出幻覺等心理障礙，使得毒駕起訴率偏低，但難道幻聽、幻視、幻覺不會影響行車安全嗎？值得討論。

有員警說，攔檢有時確實會遇到疑似吸毒的駕駛人，但若沒有酒味，車上沒看到毒品，就很難以「合理懷疑」要求他「同意驗尿」，且遇到對方拒絕，要進行強制驗血、驗尿時，還要報請檢察官核發「鑑定許可書」，程序複雜繁瑣，若最後結果是「陰性」還會惹出一身腥，因此除非逼不得已，幾乎沒人會去碰觸底線。

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