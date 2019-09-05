立法兩套標準／酒駕零容忍 毒駕輕縱 吸毒撞死暖警 毒駕無罪

2019-09-05

〔記者吳政峰／台北報導〕為了遏止酒後開車，酒駕立法已降低送辦門檻，只要酒測值達0.25毫克就認定觸犯公共危險罪，但危害性不亞於酒駕的吸毒開車，立法依然嚴苛，幾乎可以說，查獲吸毒開車100件，90幾件最後會沒事！

毒駕100件 90幾件沒事

日前，一名毒蟲拉Ｋ後騎車闖紅燈，新北市汐止員警薛定岳攔追時，兩車擦撞造成薛員殉職，但事後毒蟲通過平衡測試，難以刑法第185-3條毒駕致人於死罪論責，也因為他未構成重罪，連被聲押都沒有，最後僅限制住居即獲釋。毒蟲不涉毒駕的原因是，立法要求定罪的關鍵是「致不能安全駕駛」，若無法證明不能安全駕駛，就會無罪，而司法實務通常以平衡檢測來認定。

學者︰應建立評估機制

對此，國立交通大學科技法律學院教授林志潔質疑，平衡測試不是考駕照的一個項目，為何司法實務反而拿來當成安全駕駛的主要依據？她認為，視力模糊、注意力分散等症狀，也會造成行車障礙，相關部門應立即建立一套完整的評估機制，司法不宜輕縱毒駕。

平衡檢測不外乎走直線、單腳站立、閉眼摸鼻、畫同心圓等項目，薛員殉職案的出事時間是在上月28日下午5時，毒蟲王耀德落網時間是當晚9時，過了4小時才做平衡檢測，全部過關，就算承辦檢方仍辦他毒駕致死罪，到了法院也會判無罪。

會出現這種怪象的主因是，毒駕的認定採取「具體危險犯」，也就是出現明顯危害公共安全的行為（致不能安全駕駛）時才能論刑責，這點和酒駕採「抽象危險犯」概念不同，酒駕規定，駕駛人只要酒測值達0.25毫克就可「推定」危害公共安全，因此酒駕的刑罰成立要件不需要「致不能安全駕駛」。

基隆地檢署目前偵辦薛員殉職案，因難以究辦毒駕致死，檢察官正調閱案發地點前後5公里的監視器，看看王嫌有沒有蛇行或急煞等觸犯刑法第185條「他法致生往來之危險者」等行為，若有，王嫌才可能涉嫌本刑7年以上的重罪，但因重罪證據嚴格，最後會構成的可能性也不高。

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