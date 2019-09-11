地震救難包遭竊 婦人家當全沒了！

2019-09-11 14:12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一名獨居西榮街191巷某公寓的6旬蔡姓婦人，將房子地契、定存、保單、金飾等貴重物，都集中放在地震救難包，熟料昨天上午她外出上班，家裡竟被闖空門，一名男性竊嫌侵入她的主臥室竊走救難包，直到她下班回家，發現住處門鎖被破壞，這才驚覺救難包，已不翼而飛！

蔡婦將全部家當，包括公寓地契、郵局定存、保單、對錶，連同自己的金條及女兒結婚項鍊等價值約80多萬元金飾，全都放在救難包內，昨天家中被竊後，她的心情低落，弟弟與弟媳夫妻相當不捨，將監視器錄下的竊嫌畫面PO在臉書社群，盼網友幫忙抓賊 。

轄區長榮派出所所長羅寁驊表示，本案警方已掌握對象，目前積極追緝中。

蔡婦的弟媳說，大姑一個人獨居在公寓2樓，2個女兒住外縣市，假日才回來；事發後，調閱路口相關監視器發現，這名男性竊嫌昨天上午11時許，鬼頭鬼腦地走在巷內，見四下無人，溜進沒有門禁的公寓，不到中午12時即一手提著救難包離去。

「治安亮紅燈！」蔡婦的弟媳感嘆說，竊嫌作風十分大膽，光天化日之下闖空門犯案，希望網友若發現竊嫌趕快報警，也呼籲銀樓店家勿收購來源不明的金飾，警方儘快將竊嫌繩之以法。

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