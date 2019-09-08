宮廟遶境深夜放炮 月子中心新生兒嚇到「罵罵號」

2019-09-08 13:31

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區一家私人宮廟連續兩天舉辦入火安座暨三年圓香祈安遶境大典，深夜燃放高空煙火及鞭炮，許多豐原居民半夜被嚇醒，連月子中心都出來抗議，網路罵聲一片，質疑「無政府」，警方及里長電話接到手軟，消防局、環保局及警察局紛開罰，章姓宮主對此表示「抱歉」，稱因友宮贊助燃放鞭炮所致。

「豐原凝聚社」6、7日舉行入火安座暨三年圓香祈安遶境大典，在八方夜市設壇接受信眾及友宮參拜，因徹夜鑼鼓喧天，直到今天凌晨零點還在燃放鞭炮及施放高空煙火，許多民眾半夜被嚇醒，甚至連月子中心的新生兒也被嚇得「罵罵號」，氣得月子中心業者出來抗議，網路更是罵聲一片，質疑「無政府」。

宮廟所在地的豐原區社皮里長涂力旋及警方等電話接到手軟，涂力旋說，事先與宮廟溝通，並與警方在場勸導，可惜還是發生這種情形，清潔隊昨晚10點就在現場待命，但活動持續到今天凌晨，事後在豐原大道1段遺留大量紙箱、炮屑，十分無奈。

豐原分局指出，該宮廟事前提出繞境申請，但過程違規，警方多次開立勸導單，屢勸不聽，7日晚間8點取消該活動臨時使用道路許可，並依道路交通處罰條例連續開單6次，將各處以1000到2400元罰鍰，負責人並依社會秩序維護法偵處；環保局則依噪音管制法，開單5件。

消防局則表示，因主辦單位於7日下午在道路中間施放升空類一般爆竹煙火，未保持周邊空曠及一定安全距離，將依違反台中市「爆竹煙火施放管制自治條例」，開罰3-15萬元罰鍰；8日凌晨又違反「每日0-6時不得施放火藥作用後會產生飛行、升空現象之爆竹煙火」，再罰3-15萬元罰鍰。

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