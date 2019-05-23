南市警局推優質宮廟文化 白河宮廟簽署力挺

2019-05-23 13:26

［記者王涵平／台南報導］南市警局全國首創推優質宮廟行動公約，白河分局轄區宮廟多且香火鼎盛，廟會遶境活動頻繁、香客絡繹不絕，73間宮廟今日簽署行動公約力挺警方。

簽署活動今日在白河警分局舉行，白河國小太鼓隊鏗鏘有力的鼓聲揭開序幕，菁寮國中武術隊學生表演傳統武術炒熱現場氣氛。

南市警局長黃宗仁表示，行動6大公約包括「（1）高自主管理、（2）低環保公害、（3） 零聚眾鬥毆、（4）交通真順暢、（5）警民共協力、 （6）社會好期待」，希望各宮廟能秉持自主管理、制約精神，「廟會若圓滿，社會著安寧，香火ㄟ鼎盛，信眾揪歡迎」，使台南府城成為全台優質宮廟文化的翹楚。

火山碧雲寺總幹事黃憲崇、財團法人崁頭山孚佑宮總幹事葉聰永、崁頂福安宮主委王春南、碧軒寺總幹事陳金旺、店仔口福安宮總幹事鄭朝仁、泰安宮主委王子豪等宮廟代表簽署行動公約，皆表示力挺與支持。

白河分局長斯儀仙表示，「優質宮廟、文化府城」6大主軸是市府推動優質宮廟文化的重要政策，也是市民所期待，相信各宮廟的自主、自律讓我們的廟宇香火更加鼎盛，也使人們更能接受傳統宮廟文化薰陶，將全力配合市府、警察局推動行動公約。

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