小三6年前和人夫拍性愛片挨告 這次到他家兒童房激戰

2019-09-07 06:25

［記者楊政郡／台中報導］已離婚女子「小芥」6年前搭上有婦之夫陳男，兩人嘿咻還自拍影片欣賞，1年半後被陳妻發現提告，小芥被依相姦罪判刑2月，但餘情未了，去年2月兩人又在陳宅兒童房翻雲覆雨，這次被陳妻以針孔攝影機拍下性愛光碟，法官加倍判刑4月，賠償15萬元，全案定讞。

台中高分院判決書指出，小芥在2011年因工作認識陳男，兩人業務上有往來接觸頻繁，小芥已離婚有小孩，但2013年6月間兩人在某汽車旅館發生姦情，陳妻以光碟影片為證提告，影片中陳男多次以搖控器操控攝影機角度，小芥曾面對鏡頭、看陳男操作遙控器、撥劉海等，顯然是知情，罪刑明確，小芥被依妨害家庭判刑。

而此數位檔案存在陳男電腦內，已過了1年多，到2015年元月才被陳妻發現而提告，小芥以已過告訴期為辯，法官說陳妻看到影片10天就提告沒過期，依然判刑。

去年初陳妻發現兒童房竟有不明血跡，且兒童房都陳妻整理，東西被動過都知道，早懷疑有姦情，找人化驗竟是小芥的血。陳妻得知丈夫與小芥2月初要去香港4天3夜，她不動聲色，沒有打草驚蛇，利用這幾天在兒童房裝針孔攝影機，果然2月8日大人上班、小孩上學，中午時分，陳男約小芥出來載回家又在兒童房嘿咻。

全程都被錄下來，一週後陳妻質問陳男，拿出影片給他看，百口莫辯。小芥則還在否認姦情，辯稱當天在公司上班、還與同事去查勘現場等，辯稱影片中女主角不是她。

法官勘驗光碟，影片內女主角瘦小女性，過程中女子一度中斷聽電話，女子眼睛、鼻子、嘴巴輪廓與被告「酷似」，陳男則坦承就是他們兩人，法官加重判處小芥4月徒刑，審酌小芥還有未成年小孩需撫養，且收入不高，民事賠償部分判15萬元。

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