頓失經濟支柱！42歲夫病逝 留越南妻與4幼女

彰化縣和美鎮42歲周男病逝，留下越南妻（左）與4幼女，縣議員賴清美前往慰問。（賴清美提供）

2024/05/09 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮42歲周姓男子日前因病過世，留下從越南嫁到台灣的39歲妻子與4名年幼的女童，縣議員賴清美尋求民間社團援助喪葬費用。縣府社會處表示，周家目前是中低收入戶，未來將協助取得低收入戶，幫助周家妻女度過生命的難關。

賴清美指出，周妻嫁到台灣已8年，目前已取得台灣國籍，為了希望生兒子，先後生下4個女兒，分別為8歲、6歲、4歲與3歲，老大已念國小，老二則是出養給丈夫的姊姊與姊夫，周妻平日當臨時工貼補家用，原本家中經濟支柱主要是靠周男，但周男卻於日前病逝。

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賴清美說，周家每月還要負擔房貸8000元，以及周妻先前買的代步機車，每月要還5000元，也讓周妻從越南嫁到台灣8年來，從來都不曾回去過家鄉，就是捨不得機票錢。因此，透過民間社團的善心幫忙喪葬費用，讓周妻不必再煩惱丈夫的後事。

縣府社會處表示，周家目前是中低收入戶，在周男過世後，將會協助周妻申請低收入資格，在小孩就學與健保費部分，都將減輕周妻的經濟負擔，也會透過家扶等民間機構來提供更多的援助資源，幫助周家走過生命的難關。

彰化縣和美鎮42歲周男病逝，留下越南妻與4幼女，縣議員賴清美（左二）與縣府、民間社團一起幫助喪葬費用。（賴清美提供）

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