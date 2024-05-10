女童上完家教喊「下面痛痛的」 母報警揪出外籍狼師

外籍家教狼師猥褻女童，被判刑3年10月，持有兒童性影像處拘役40天。示意圖。（資料照）

2024/05/10 00:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化外籍英文男家教老師上課時，突然將不到7歲的女童抱到大腿上，還把裙子掀起來拍照。女童後來跟媽媽講「下面痛痛的」，外師手機更藏有其他女童裸露照片，女童媽媽氣得報警，他辯稱是意外拍到。彰化地院審理，依妨害性自主罪，判處外師有期徒刑3年10月，又犯無正當理由持有兒童性影像罪，處拘役40天。

判決書指出，外籍男師2021年擔任女童一對一英文家教，去年6月間，他在客廳上課時，突然將女童抱到大腿上，用手觸碰下體，女童喊不舒服，他不理會，還掀開裙子拿手機拍照，還叫女童不要跟別人說。

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判決書指出，外師離開後，女童立刻跟媽媽說，「老師用手摸她尿尿的地方，跟他說不要摸了，但他還是一直摸，感覺身體痛痛的」，媽媽氣得提告，果然在他手機相簿隱藏資料夾中，發現一張女童裸露照。

外師否認犯行，辯稱是在Instagram看到擷圖下來，打算要去報警，他有注意力不足過動症，會有健忘情形，所以忘記去報警。他也否認猥褻女童，辯稱不小心用手機拍到，原本有刪除，不知道為什麼沒有刪到。他的辯護人則指控女童，受大人引導誣陷。

法官審理認為，女童精神狀況穩定，能聆聽並思考回應，還能用中英文回答，而且沒猜問題狀況。女童與家人互動良好，提告過程也未向外師要求任何賠償，應無說謊誣陷的動機及必要。

法官審酌認為，外師身本應盡到教導及保護之責，卻為滿足個人性慾對她人強制猥褻行為，並在教學過程中拍攝女童穿著內褲照片2張，對其身心發育及人格發展造成一定的不良影響，且無正當理由持有兒童的性影像，至今仍狡辯犯行且未與女童和解，依對未滿14歲之女子及對被害人為照相犯強制猥褻罪，處3年10月徒刑，又犯無正當理由持有兒童性影像罪，處拘役40天。

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