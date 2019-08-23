老公坦承姦情卻沒嘿咻證據 元配告不成小三

2019-08-23 06:14

［記者楊政郡／台中報導］老公坦承今年跨年夜與周女在嘉義市某汽車旅館過，元配「還珠」追到嘉義，還約兩人出來談判，並提出老公與周女曖昧對話，周女坦承跨年夜有見面，否認有性行為，法官則說沒有性器接合證據，老公的單方口供不足為證，判周女無罪。

元配「還珠」發現去年跨年夜老公行蹤不明，開始多方追查，發現老公跑到嘉義市開房間，殺到嘉義市但不知哪家摩鐵，沒有抓姦在床，將兩人約出來在雲林縣當地見面談判，事後「還珠」控告老公及周女妨礙家庭，老公坦承犯行後「還珠」撤告。

檢察官起訴指出，周女明知與有配偶的人，在去年12月31日至今年1月1日間，在嘉義市某摩鐵跨年，兩人發生通姦及相姦犯行，「還珠」發現老公行蹤有異，事後與周女及老公在雲林縣斗六市談判，「還珠」認為電話錄音中兩人都坦承通姦了，她提供錄音帶提告。

「還珠」提供的錄音譯文，周女對老公說「那是因為我們現在在一起，所以很多事情都要坦白」、「就給你親啊給你看啊」等透露愛意。周女還說「你那個9號，那個啊，到底是多少錢啊？」、「為什麼不用先付？你入住不用付嗎？」等疑似投宿之內容。

檢方依上述錄音譯文、老公供詞等認定周女犯相姦罪將她起訴。

法官審理時，周女坦承與「還珠」老公跨年夜確實有見面，事後又與「還珠」夫妻在雲林縣斗六市見面談判，但當晚沒有投宿摩鐵，也沒有發生性行為。

法官強調，他沒看到本案有性器接合的證據，只說在跨年夜摩鐵內，且錄音內容也未提及兩人性行為，周女更是矢口否認有性行為，不能以「還珠」老公單方供詞，無積極證據判周女無罪。

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