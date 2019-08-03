愛撫小三被抓包 人夫出這招拿到檢方認證「超友誼關係」

2019-08-03 00:22

〔記者王捷／台南報導〕王姓丈夫偷吃，嘴卻沒擦乾淨，結果被李姓妻子發現手機內有小三裸體自拍照，王男坦承跟小三有親密感情，如果不滿可以對他提告，李女一聽氣炸，提告妨害家庭，但丈夫在庭上秀出王牌，說他與小三的關係的確超越朋友，但只有拍下親密照，沒有性交，檢察官依妨害婚姻與家庭罪章中，對性交的定義是性器接合，因此做出不起訴處分，讓王男拿到檢察官認證的「超友誼」關係。

王男跟小三交往後，經常常互傳親密照，結果被妻子發現手機裡有多張兩人裸體相擁、王男生殖器、小三裸體愛撫等照片，妻子崩潰質問王男，跟小三到底怎麼回事？沒想到王男大方承認，跟小三的確有親密關係，如果不滿可以對他提告妨害家庭。

法界人士指出，偷吃小三被抓包，有許多案例，通常妻子會以刑法239條妨害家庭提告，小三、丈夫都是妨害家庭的共犯，雖然刑事訴訟法對告訴乃論案件，有告訴不可分原則，但妨害家庭比較特別，可以選擇對其中一位共犯選擇撤告，多數案例中，妻子會對丈夫撤告，而對小三提告。

但是，李女沒有像多數案件一樣，她被王男一激，選擇不告小三告丈夫，不要賠錢、不要和解，決定要讓丈夫吃牢飯，因此下載了照片，到警所對丈夫提告。

不過，王男在法庭上掀出底牌，他主張依據妨害家庭與婚姻的罪章，性交定義是要性器接合，他的確跟小三有「超友誼」關係，有接吻、愛撫胸部，但是沒有性交。

檢察官也同意這個說法，且李妻除了親密照片外，並沒有提供丈夫、小三兩人性交影片，或提供使用過的保險套，只有憑照片難以證明丈夫與小三通姦，做出了不起訴處分。

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